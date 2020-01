Perú.- Perú impone la ley seca durante todo el fin de semana de las elecciones al Congreso del domingo

Publicado 22/01/2020 7:44:46 CET

LIMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha informado este martes de que con motivo de las próximas elecciones al Congreso que se celebrarán este domingo se impondrá la ley seca en todo el país desde el sábado 25 a las 08:00 horas hasta el lunes 27 a las 08:00.

La directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, Yessica Clavijo, ha explicado que el objetivo de esta norma, contemplada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, busca garantizar un desarrollo sin incidentes de la jornada electoral, tal y como han informado en la emisora local RPP Noticias.

Clavijo ha detallado también que incumplir la norma, que sólo atañe a la venta pública y no al consumo en espacios privados, puede acarrear penas de prisión no mayores de seis meses y multas económicas que pueden alcanzar los 750 euros (2.790 soles peruanos), por lo que se realizarán "continuos operativos" para que no se viole la normativa.

Perú encara este domingo 26 el proceso electoral para elegir a los próximos miembros del Congreso, después de que el presidente Martín Vizcarra decidiera disolverlo tras el pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo para que los diputados aprobaran la reforma política del Gobierno y el consecuente adelanto electoral.

De acuerdo con los últimos sondeos, tan sólo un 26,7 por ciento de los peruanos tendría ya decidido su voto y al menos siete partidos pasarían a tener representación en el Congreso.

En cuanto a los candidatos, el partido de centro Acción Popular lidera la intención de voto con un 14,8 por ciento; Fuerza Popular, un 11,8; Alianza para el Progreso, un 11; el Partido Morado, un 10,5; Frente Amplio, un 7,3 por ciento; Somos Perú, un 6,8; y Podemos Perú, un 5,2 de los apoyos electorales.