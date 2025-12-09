Perú intensifica operativos contra inmigración irregular: "Ya no tienen espacio para estar aquí"

Archivo - Perú.- Perú refuerza sus operativos para perseguir a la inmigración irregular: "Ya no tienen espacio para estar aquí" - Lucas Aguayo Araos/dpa - Archivo

PERÚ, 9 Dec (EUROPA PRESS)

En respuesta a los recientes sucesos en la frontera con Chile, el gobierno peruano intensificó las medidas contra la inmigración no regulada, particularmente tras los conflictos generados por las nuevas restricciones migratorias impuestas por el país vecino. Vicente Tiburcio, ministro del Interior de Perú, confirmó el establecimiento del estado de emergencia en 28 municipios de seis provincias distintas, movilizando un amplio contingente de fuerzas de seguridad para asegurar un control más efectivo de los extranjeros en situación irregular.

Durante una operación en Villa El Salvador, en la provincia de Lima, Tiburcio enfatizó la firme posición del gobierno: "Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio peruano". Este enfoque se ha visto reflejado en varias intervenciones en la capital, incluidas acciones en Villa María del Triunfo y Lurín, apuntando a un esfuerzo por verificar y registrar el movimiento de individuos por el país.

La declaración de emergencia por parte del presidente José Jerí surgió como una medida rápida frente al incremento de movimiento de personas y vehículos en la frontera sur, coincidiendo con el endurecimiento de políticas migratorias por parte de Chile. Esta situación se centra especialmente en los migrantes venezolanos, a quienes se les exige visa para ingresar a Perú.

La tensión en la frontera podría escalar tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Chile, donde el candidato ultraderechista José Antonio Kast, con altas chances de victoria, prometió la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular y el cierre de fronteras con Perú y Bolivia. Este escenario plantea un futuro incierto para la dinámica migratoria en la región, con Perú fortaleciendo sus operativos contra la inmigración irregular en el marco de una política migratoria cada vez más restrictiva.