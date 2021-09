Perú Libre pide la salida del ministro de Exteriores por avalar la "injerencia extranjera" en el caso Venezuela

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bancada oficialista de Perú Libre ha solicitado este miércoles la renuncia del ministro de Asuntos Exteriores, Óscar Maúrtua; y del viceministro, Luis Enrique Chávez, al considerar que habría permitido la "injerencia extranjera" en asuntos de política exterior en lo que respecta a la relación con Venezuela, durante su intervención del martes en una sesión de control en el Congreso.

Maúrtua, dice el comunicado, "ha mostrado su docilidad y falta de firmeza frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, tergiversando la realidad y pretendiendo imponer al presidente (Pedro Castillo) su agenda política, haciendo notar sus fobias y exclusiones por razones ideológicas que son inaceptables".

El ministro Maúrtua acudió el martes al Congreso para explicar un encuentro que el presidente Castillo mantuvo el pasado 18 de septiembre con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en Ciudad de México, durante a VI cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

Perú Libre reprocha a Maúrtua haberse mostrado "tímido" durante sus respuestas y de no haber "ratificado" la soberanía del Estado peruano y del presidente Castillo con afirmaciones que daban a entender que el encuentro no había sido acordado.

"Es lamentable que la Cancillería, que honraron ilustres diplomáticos como Raúl Porras Barrenechea, permita la injerencia de países extranjeros en asuntos de política exterior, siendo ésta, una evidente transgresión a la soberanía de la nación", dice Perú Libre.

A su vez, el partido del Gobierno apunta que "el 'caso Venezuela' no admite medias tintas ni declaraciones vacilantes", por lo que no "no basta repetir 'Perú no ha roto relaciones con Venezuela' y al mismo tiempo reconocer a Carlos Scull, el representante del opositor venezolano Juan Guaidó en el país, como "embajador".

A Scull "de manera inmediata se le debería retirar las credenciales otorgadas por Juan Guaidó, autoproclamado 'presidente', que en la actualidad no cuenta con reconocimiento alguno en la comunidad internacional", aclara Perú Libre.

"El ministro Maúrtua guardó silencio y su complicidad es elocuente frente a la osadía de su viceministro, Luis Enrique Chávez, de contradecir al presidente, Pedro Castillo, en su decisión de mantener relaciones amistosas y de cooperación con Venezuela", por ello, finaliza Perú Libre, exigen la dimisión de ambos.

Maúrtua asumió la cartera de Exteriores de Perú hace apenas un mes, después de que el anterior titular Héctor Béjar se viera obligado a salir debido a una declaraciones que realizó en el pasado en las que acusaba a la Marina de Perú de haber iniciado, con la ayuda de la CIA y la Inteligencia estadounidense, acciones terroristas en su lucha contra Sendero Luminoso.