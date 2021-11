Perú Libre reconoce "discrepancias" después de que algunos de sus parlamentarios apoyasen el voto de confianza

Un total de 19 congresistas oficialistas mostró su respaldo al gabinete de Mirtha Vásquez pese a un acuerdo del partido

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido gubernamental Perú Libre ha reconocido "discrepancias" y en su bancada en el Congreso después de que 19 de sus congresistas hayan mostrado su apoyo a otorgar el voto de confianza al gabinete de la primera ministra, Mirtha Vásquez, pese a un acuerdo del partido para mostrar su rechazo.

"Reconocemos la existencia de dos posturas dentro de la bancada desde el inicio del Gobierno (de Pedro Castillo), tenemos muchas coincidencias, pero también muchas discrepancias, como en esta ocasión", ha indicado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La formación ha aseverado que demostró "claridad en el debate", votó "disciplinadamente" y "conforme al acuerdo de su asamblea nacional", que el 14 de octubre determinó que se negaría a dar la confianza al Consejo de Ministros, para "expresar su rechazo profundo a los partidos que, habiendo sido derrotados en las elecciones, están gobernando en Palacio de la mano de las ONG, siendo su 'modus vivendi' en las cinco últimas administraciones presidenciales".

"Perú Libre jamás pasó a las oposición", ha subrayado también el partido, para defender que "sigue manteniéndose al lado del pueblo, luchando indesmayablemente por la Asamblea Constituyente, la renegociación de los contratos lesivos del Estado y la recuperación de la administración de los recursos naturales".

En este sentido, ha lamentado que la economía peruana "sigue al servicio de los ricos, de los amos del monopolio, de las multinacionales" y ha criticado que el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, "no tiene el mínimo interés en alejarse del sistema neoliberal".

La formación ha señalado, en este aspecto, que el Banco Central de Reserva de Perú sigue "en manos de quienes acentuaron la independencia extranjera" del país, "razón del por qué estos sectores no son blanco de los medios de comunicación parcializados de los órganos de justicia", ha denunciado.

Pese a la división de la bancada, Perú Libre ha asegurado que lo ocurrido con el voto de confianza no supone que "no sigan tomando decisiones en bloque mayoritario o unánime" y ha insistido en que su grupo "no negocia su voto por presiones", ante lo que ha garantizado a los peruanos que "pueden confiar en lo prometido en campaña".

Por último, ha aclarado su postura "en contra" de "todo intento de vacancia presidencial, cierre del Congreso o golpe parlamentario".

La agrupación parlamentaria oficialista está conformada por 37 congresistas, si bien cuenta con un integrante menos debido al deceso de Fernando Herrera, el pasado 25 de octubre, suceso que, precisamente, obligó a suspender el debate del voto de confianza y aplazarlo a este jueves, cuando finalmente el gabinete de Vásquez ha recibido el respaldo del Congreso.

Un total de 19 de los parlamentario de Perú Libre ha votado a favor, mientras 16 lo han hecho contra --entre ellos Guido Bellido o el portavoz del grupo, Waldemar Cerrón--, cumpliendo estos últimos con el acuerdo de no apoyar al gabinete, una línea que anunció el líder del partido, Vladimir Cerrón, en octubre.

Al respecto, Cerrón ha dicho que "en el corto plazo se verá" si las posturas de los congresistas de Perú Libre fueron "acertadas o no", recoge el medio peruano 'El Comercio'.