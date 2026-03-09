Perú logra un crecimiento económico del 3,4% en 2025 pese a la inestabilidad política del año.

Archivo - Perú cierra el 2025 con un crecimiento económico del 3,4% en un año marcado por la inestabilidad política - COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - Archivo

PERÚ, 23 Feb (EUROPA PRESS)

La economía peruana cerró el 2025 con un incremento del 3,4% comparado con el año anterior, un periodo que estuvo marcado por importantes cambios políticos, incluida la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre y la posterior designación y destitución de José Jerí como presidente interino por acusaciones de corrupción.

Según las estadísticas reveladas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el cuarto trimestre del año experimentó una subida del PIB de 3,2%, gracias a un notable aumento en la inversión bruta fija de 10,8%, un alza en el consumo de los hogares de 3,1%, y un crecimiento en las exportaciones de bienes y servicios de 5,3%. Destacó el sector de transformación con un crecimiento de 4,7% y los servicios con un 3,4%.

El informe destaca que el consumo final privado creció un 3,1% en comparación con el mismo trimestre del año previo, impulsado por un incremento en el empleo y los ingresos de los hogares. Asimismo, el gasto de consumo final del gobierno también vio un aumento del 1,5%, influenciado por incrementos en administración pública y defensa (1,6%), educación pública (3,4%), y salud pública (0,2%).

Entre los productos más exportados se encuentran el mineral de plomo, que aumentó un impresionante 142,5%, el café con un 55,7%, el mineral de hierro con 39,4%, y el mineral de zinc con un aumento del 32,7%. Respecto a las importaciones, estas se elevaron un 11,6%, con un notable aumento en la adquisición de automóviles (30,1%), camiones, ómnibus, y camionetas (24%), así como maquinaria para industria (22,3%).

En términos de desempeño sectorial, la construcción experimentó un sólido crecimiento de 6,7% en 2025, estimulado principalmente por un incremento en la ejecución de obras de infraestructura vial. El sector de transporte, almacenamiento, correo, y mensajería también mostró un crecimiento significativo de 5%. Otros sectores que experimentaron crecimientos incluyen la agricultura, ganadería, caza, y silvicultura con un 4,8%, el comercio con 3,6%, los alojamientos y restaurantes con 2,3%, y los servicios financieros, seguros, y pensiones con un modesto 0,5%. Sin embargo, el sector de telecomunicaciones y otros servicios evidenció una contracción del 0,4%.