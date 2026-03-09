Perú ordena 36 meses de cárcel para 'El Monstruo' después de su controvertida repatriación

Archivo - La Justicia peruana decreta 36 meses de prisión preventiva a 'El Monstruo' tras su mediática repatriación - Europa Press/Contacto/Li Muzi - Archivo

PERÚ, 29 Jan (EUROPA PRESS)

Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', líder de Los Injertos del Cono Norte, enfrenta ahora 36 meses de prisión preventiva en Perú. Esta decisión judicial llegó tras su llamativa repatriación desde Paraguay el miércoles, un evento que captó la atención nacional hasta del presidente José Jerí. 'El Monstruo', quien fue capturado en Paraguay el 24 de septiembre, dirigía un temido grupo delictivo especializado en secuestros y extorsiones en el norte de Lima. Tras su llegada, fue trasladado directamente a la Base Naval del Callao, prisión que aloja a criminales de alto perfil, incluyendo miembros de Sendero Luminoso y el MRTA.

Desde instalaciones policiales, Hernández hizo un llamado a los medios de comunicación, expresando: "Necesito que se respeten mis derechos" y agregó la solicitud de su abogado particular. Estas declaraciones las realizó antes de que se oficializara su prisión preventiva. Además de enfrentarse a esta medida cautelar, 'El Monstruo' ya cumple una condena de 32 años por liderar actos criminales de secuestro y extorsión, con amenazas de muerte hacia quienes no accedan a sus demandas de pago.