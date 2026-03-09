Perú ordena tres años de prisión preventiva para 'El Monstruo', cabecilla de sicarios

Archivo - La Justicia de Perú decreta prisión preventiva de tres años para 'El Monstruo', líder de una banda de sicarios - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 10 Feb (EUROPA PRESS)

Un tribunal de Perú ordenó este lunes una medida de prisión preventiva de 36 meses contra Erick Moreno Hernández, conocido como el cabecilla del grupo criminal Los Injertos del Cono Norte, por su vinculación a una organización delictiva. Además de este cargo, enfrenta investigaciones por asesinato y extorsión.

La determinación fue tomada por el juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, provincia de Callao, quien consideró que la petición de la Fiscalía estaba bien fundamentada contra Moreno, alias 'El Monstruo'. Según el diario 'La República', Erick Moreno es señalado de liderar una banda asociada a extorsiones, sicariato, homicidios y secuestros, estando acusado de dichos delitos.

'El Monstruo' fue detenido en septiembre del año anterior en San Lorenzo, Paraguay, y posteriormente extraditado a Perú. El líder de Los Injertos del Cono Norte, quien ya había sido condenado a 32 años de prisión y se encontraba fugitivo desde 2022, fue capturado durante una operación que inició en febrero de 2024, la cual fue coordinada entre las policías de Perú y Paraguay, junto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).