Perú rechaza propuesta chilena de corredor humanitario para venezolanos, según informó Kast

Perú descarta el corredor humanitario para migrantes venezolanos propuesto por el chileno Kast - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

PERÚ, 13 Jan (EUROPA PRESS)

José Jerí, el presidente en funciones de Perú, rechazó la propuesta del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sobre la creación de un corredor humanitario para el retorno de los migrantes venezolanos a su país. En una entrevista concedida a CNN, Jerí enfatizó la imposibilidad de permitir el ingreso irregular de migrantes a Perú, vinculando la migración irregular con problemas de inseguridad en el país debido a prácticas que, según él, han afectado negativamente a la nación.

El mandatario peruano también comunicó que su administración, en colaboración con el Ministerio de Exteriores, evaluará métodos para facilitar el retorno de los migrantes irregulares a Venezuela, condicionando esta medida a la restauración del orden democrático en Venezuela y a la disposición de los venezolanos residentes en Perú.

Estas declaraciones ocurren en un contexto donde Jerí mostró su apoyo a la acción militar de Estados Unidos que resultó en la captura y detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en territorio venezolano. No obstante, abogó por el establecimiento de un proceso democrático en Venezuela, marcando una postura firme respecto a los asuntos de migración y relaciones internacionales en el marco de la crisis venezolana.