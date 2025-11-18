Perú solicita a Bélgica la extradición del exjuez del Supremo Hinostroza, acusado de corrupción

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros de Perú ha aprobado este lunes solicitar a Bélgica la extradición del exjuez del Tribunal Supremo César Hinostroza, que se instaló en el país europeo tras huir de España para evitar su traslado a territorio peruano, donde tiene causas abiertas por su presunta pertenencia a una red de tráfico de influencias en la que estaba implicada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La decisión del órgano, adoptada tras el visto bueno del Supremo a finales de octubre, tiene como objetivo el procesamiento legal del exmagistrado por su rol en el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', que destapó una supuesta red de jueces, fiscales, abogados y empresarios que habrían decantado nombramientos y fallos judiciales a cambio de favores y sobornos, un contexto en el que Hinostroza está acusado de cohecho.

Pendiente ahora de la valoración que las autoridades belgas hagan de la solicitud de extradición, el exjuez del Supremo podría ser trasladado a Perú tras abandonar el país en 2018, antes de que avanzase el proceso judicial en su contra y en virtud de una omisión por parte de una funcionaria de migración que lo ayudó a esquivar una orden que le impedía, legalmente, salir del territorio peruano, según ha recogido el diario 'La República'.

El caso trascendió ese mismo año a raíz de la difusión de unos audios que revelaron intercambios de favores entre jueces, fiscales y otros miembros de la judicatura, incluido Hinostroza, que incluían beneficiar al fujimorismo.