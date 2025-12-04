Perú: Suspenden por diez años a la fiscal general Delia Espinoza, inhabilitada desde septiembre.

Archivo - Perú.- Inhabilitada por diez años la fiscal general de Perú suspendida en septiembre, Delia Espinoza - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 4 Dec (EUROPA PRESS)

El Congreso de Perú aprobó la inhabilitación de Delia Espinoza, fiscal general suspendida en septiembre pasado, por un período de diez años después de una acusación por presunto abuso de autoridad, usurpación de funciones, delitos contra la fe pública y prevaricación. En una segunda votación, la propuesta logró 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, superando así el umbral necesario tras una primera votación insuficiente.

Dos diputados requirieron reconsiderar el caso, basándose en un informe que acusa a Espinoza de no cumplir con la Ley 32130, que otorga a la Policía la capacidad de llevar a cabo investigaciones preliminares. Ante el pleno del Congreso, Espinoza argumenta "han pisoteado el Estado de derecho iniciando una dictadura parlamentaria" y acusó a los parlamentarios de dañar su carrera por motivaciones políticas y personales.

La fiscal enfrentó un proceso disciplinario por supuestas faltas graves, incluida la violación de legislación al no ejecutar la resolución que restituía a Patricia Benavides, su predecesora, implicada en corrupción y tráfico de influencias. Espinoza denuncia este proceso como "plagado de ilegalidades".

Espinoza defendió su integridad y compromiso con la justicia en su discurso, subrayando que asumió el cargo sin compromisos previos y resistiendo presiones durante su gestión. Afirmó su convicción de retornar al cargo, argumentando la arbitrariedad de las acusaciones en su contra, específicamente por las denuncias que presentó contra los legisladores que votaron por su inhabilitación.