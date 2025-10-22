Poder Judicial de Perú niega nuevamente el pedido fiscal para impedir salida de Boluarte del país

Archivo - Perú.- La Justicia peruana rechaza por segunda vez la petición de la Fiscalía de prohibir la salida de Boluarte - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 22 Oct (EUROPA PRESS)

La Justicia de Perú declinó por segunda ocasión la solicitud de la Fiscalía para imponer restricciones de salida del país a la exmandataria Dina Boluarte en medio de las pesquisas sobre una presunta falta de cumplimiento de sus tareas para realizar una serie de intervenciones estéticas. El magistrado Juan Carlos Checkley consideró que no existe un riesgo concreto de fuga y, por tanto, descartó la petición de retenerla en territorio nacional por 18 meses. Boluarte enfrenta actualmente hasta siete investigaciones, adicionales a otras indagaciones previas a su problemático mandato.

El denominado caso 'Cirugías', es solo una de las múltiples averiguaciones pendientes contra Boluarte, incluyendo acusaciones por corrupción y su implicación en la muerte de 49 personas durante las protestas contra su administración a finales de 2022 y principios de 2023. La Fiscalía también indaga si Boluarte, más allá de retirarse de sus labores para recuperarse de los procedimientos estéticos que no comunicó al Congreso, compensó al doctor Mario Cabani Ravello con prebendas dentro del sistema de salud público de Perú.

El juzgador argumenta que los presuntos lazos económicos y familiares de Boluarte en el exterior no constituyen bases suficientes para argumentar un temor fundado de evasión mientras se llevan a cabo las investigaciones.