Presidencia peruana confirma reuniones con empresarios chinos en sospecha sin asistencia de Jerí

Archivo - Perú.- La Presidencia de Perú confirma reuniones con empresarios chinos bajo sospecha a las que no acudió Jerí - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 5 Feb (EUROPA PRESS)

La Presidencia de Perú se vio obligada a aclarar la situación en torno a varias reuniones controversialmente vinculadas a la presencia de empresarios chinos en el Palacio de Gobierno, cuyo foco mediático se encendió debido a sospechas de corrupción. En detalle, el secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva, detalló ante la comisión de Fiscalización del Congreso peruano las visitas de dos empresarios chinos de alto perfil, Zhihua Yang y Ji Wu Xiandong, este último procesado por tráfico ilegal de madera, al complejo gubernamental entre octubre del año pasado y enero del presente año.

Según las declaraciones recogidas por la emisora peruana RPP, Villanueva confirmó un total de siete visitas al Palacio de Gobierno, especificando que el presidente José Jerí, ni miembros de su gabinete, participaron en dichos encuentros. "Tener presente que el presidente no se ha reunido con ellos conforme indica el registro. Debo reiterar que en ninguna de estas visitas se ha reunido con ellos el mandatario, ni tampoco con los ministros o viceministros", esclareció Villanueva, sin precisar hacia quienes iban dirigidas estas reuniones. Sin embargo, se mencionó que las visitas tenían como propósito participar en actos preparatorios relacionados con la celebración del "Día de la Amistad Perú-China".

La controversia se extiende al ámbito privado del presidente, ya que un asunto de gran interés para el Congreso radica en si estas reuniones continuaron de manera informal en la residencia oficial de Jerí. Frente a esto, Villanueva indicó la limitación de su capacidad para proporcionar esa información, pero se comprometió a realizar las consultas necesarias para esclarecer cualquier duda.

Además, el presidente Jerí se ha visto implicado en debates públicos por mantener encuentros en secreto con empresarios chinos, particularmente en un restaurante y una tienda, llegando incluso a uno de estos lugares, propiedad de Zhihua, de manera encubierta y utilizando transporte oficial. A pesar de reconocer al menos tres reuniones con el mencionado empresario, Jerí niega fervientemente que estas estuviesen relacionadas con cualquier actividad ilícita.