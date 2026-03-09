Presidente del Congreso califica como "error gravísimo" la destitución de Jerí: "Un salto al vacío"

Perú.- El presidente del Congreso considera un "error gravísimo" la destitución de Jerí: "Un salto al vacío" - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

PERÚ, 19 Feb (EUROPA PRESS)

El jueves, Fernando Rospigliosi, quien ocupa el cargo interino en el Congreso, lanzó duras críticas hacia el proceso que llevó a la destitución del presidente José Jerí, describiéndolo como un "error gravísimo". Argumenta la decisión de utilizar una moción de censura en lugar de proceder mediante una vacancia presidencial fue totalmente inapropiada. En este contexto, Rospigliosi también ha levantado preguntas sobre la influencia detrás del nuevo presidente, José María Balcázar, expresando preocupaciones sobre el futuro político del país.

Manifestó su descontento con cómo se manejó la destitución de Jerí, subrayando que Fuerza Popular, su partido, fue la única facción en oponerse a este movimiento. Además, criticó la falta de preparación y consenso después de la salida de Jerí, en especial por promover a Maricarmen Alva como candidata sin una estrategia clara.

Rospigliosi expresó su consternación por la situación, sugiriendo que la designación de Balcázar, del partido Perú Libre, podría comprometer la integridad de las próximas elecciones, que están programadas para mediados de abril. Significativamente intranquilo sobre quiénes son los aliados detrás de Balcázar, mencionó a Vladimir Cerrón, líder del partido de Balcázar y prófugo desde hace más de dos años, cuya celebración de esta "victoria simbólica" ha generado más incertidumbre.

Finalmente, hizo un llamado a mantenerse alerta ante el proceso electoral "complicado" que se avecina, donde una treintena de candidatos buscan la presidencia, marcando el noveno cambio de mandatario en la última década. Este nuevo episodio añade otra capa a la ya complicada situación institucional de Perú, destacándose por su singularidad en comparación con el resto de la región.