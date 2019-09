Perú.- El presidente del Congreso de Perú pide a Vizcarra que "no tenga miedo a gobernar"

Publicado 20/08/2019 1:54:39 CET

LIMA, 20 Ago. (Reuters/EP) -

El presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, ha pedido este lunes al presidente del país, Martín Vizcarra, que "no tenga miedo a gobernar", en otra muestra del conflicto de poderes y tras la solicitud del mandatario para que se discuta pronto su propuesta de un adelanto de elecciones.

Olaechea ha instado además a Vizcarra a rectificar públicamente unas declaraciones a opositores a un proyecto minero, en las que supuestamente el mandatario les ofrece una salida radical para resolver el asunto.

"Presidente Vizcarra, le vuelvo a extender la mano de demócrata. Trabajemos en una agenda conjunta por el bien de Perú. No tenga miedo de gobernar. Perú está primero", ha señalado Olaechea, junto a sus dos vicepresidentes del Legislativo.

Vizcarra envió a finales de julio al Congreso una propuesta para que las elecciones generales se celebren el próximo 19 de abril del 2020, con las que su mandato y las del Legislativo se recortarían un año.

Olaechea fue elegido en julio presidente del Congreso unicameral con los votos del partido opositor Fuerza Popular.

El mandatario se había quejado el fin de semana por la demora del Congreso en iniciar la discusión de su propuesta de adelanto de elecciones y de su plan de reforma política y judicial.

"Todos podemos cometer errores, todos hemos cometido errores. Yo no me aferro a ningún cargo, solo me aferro a la Constitución", ha afirmado Olaechea.

El 72 por ciento de los peruanos apoya la propuesta de adelantar de las elecciones generales anunciada por Vizcarra, según una encuesta de Ipsos Perú de la semana pasada y publicada este domingo por el diario 'El Comercio'.