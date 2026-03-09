Presidente del Congreso solicita tranquilidad tras anuncio de partidos que no respaldarán al nuevo gabinete

Archivo - El presidente del Congreso pide calma después de que algunos partidos adelanten que no apoyarán al nuevo gabinete - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 25 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente del Congreso peruano, Fernando Rospigliosi, instó a la población a mantener la calma ante la posibilidad de que algunos partidos políticos rechacen brindar apoyo al recientemente nombrado gabinete liderado por la primera ministra Denisse Miralles. Esta última tomó juramento en una sorprendente ceremonia, reemplazando a Hernando de Soto quien era el esperado para ocupar dicho puesto.

En un mensaje dirigido al país, Rospigliosi apeló a la necesidad de evitar mayor inestabilidad en el contexto político del Perú. "No generemos más inestabilidad, por favor. Los peruanos quieren respuestas del Estado, y si seguimos de crisis en crisis, los problemas, no solamente no se van a resolver, sino que se pueden agravar", afirmó el presidente del Congreso. Además, mostró su esperanza en que el nuevo gobierno pueda enfrentar con eficacia las demandas del país.

Según declaraciones recogidas por Canal N, Rospigliosi comentó que Miralles cuenta con un plazo de hasta 30 días para presentar su gabinete ante el Congreso. Asimismo, llamó a los partidos políticos a mantener "un poco de tranquilidad y de prudencia". Sin confirmar el apoyo de Fuerza Popular, su partido político, indicó que se debería esperar al menos a que el gabinete sea sometido a votación.

No obstante, partidos como Renovación Popular ya anunciaron que no respaldarán al nuevo gabinete, citando un supuesto "pacto mafioso" entre Alianza para el Progreso y Perú Libre –partido del presidente José Balcázar–, al afirmar que hubo un reparto de ministerios entre ambas agrupaciones. "No otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso", sostuvo Renovación Popular sobre su posición frente al gobierno de Miralles.

La designación de Miralles como primera ministra se produjo tras la disposición de Balcázar de nombrar inicialmente a Hernando de Soto para el cargo, plan que no se concretó debido a desacuerdos sobre los integrantes del gabinete. La situación política en Perú sigue siendo de especial seguimiento, dado el constante cambio de liderazgos y las acusaciones de pactos entre partidos.