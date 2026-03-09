Presidente de Perú afirma presos estarían tras videos de sus encuentros secretos

Archivo - El presidente de Perú sugiere que los presos están detrás de los vídeos que muestran sus reuniones secretas - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 23 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente peruano José Jerí enfrenta controversias tras la divulgación de vídeos que lo captan en reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang, quien anteriormente tuvo contratos con el Estado. Estos encuentros suscitaron la presentación de hasta seis mociones de censura contra el mandatario, aunque el Congreso ha declinado discutirlas en sesión extraordinaria y su principal aliado, Fuerza Popular, no ha expresado su apoyo.

Jerí, durante un evento de presentación de cifras sobre criminalidad, sugirió que la filtración de estos vídeos es una represalia por parte de reclusos afectados por sus políticas de seguridad en las prisiones. "Tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales", afirmó, aludiendo a que sus medidas han generado enemigos tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. El presidente aseguró que continuará con los operativos en las cárceles y que hay "muchos más indicios" que respaldan sus teorías.

Además de sus reuniones con Yang, Jerí reconoció haberse visto con él y con otro ciudadano chino, Ji Wu Xiaodong, procesado por tráfico ilegal de madera y actualmente bajo arresto domiciliario, en diversas ocasiones. La implicación de Yang se extiende a visitas sospechosas al Palacio de Gobierno, registrado entre el 26 de diciembre y el 6 de enero.

Este escándalo político surge en medio de tensiones crecientes sobre el manejo gubernamental de la seguridad y la justicia en Perú. Jerí, enfrentando amenazas debido a sus políticas, se halla en una complicada posición mientras intenta justificar su conducta y la efectividad de su administración frente al crecimiento del crimen y la corrupción.