El presidente de Perú cree que el próximo Gobierno debe "renegociar" la compra de los F16

Archivo - José María Balcázar, presidente de Perú. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José María Balcázar, ha afirmado que hay argumentos suficientes para que el próximo Gobierno evalúe "renegociar" la compra de los F16, a la que él mismo se opuso en contra de la opinión de una parte de su gabinete, del que salieron por esta razón Hugo de Zela de la cartera de Asuntos Exteriores y Carlos Díaz de la Defensa, en la que fue la enésima crisis política del país.

Balcázar ha explicado que estos acuerdos de compra se realizaron durante el anterior gabinete del destituido José Jerí, con cláusulas especiales y sin contar con la Presidencia o el Ministerio de Economía.

En ese sentido, ha cuestionado el "carácter secreto" de esta compra, que se limita a solo aeronaves estadounidenses, y ha incidido en su idea de que corresponden al nuevo Ejecutivo tomar una decisión, ya que ha de contar con "mejor legitimidad", y si bien ya se ha avanzado un adelanto del pago "sería pertinente que el Gobierno que entra revise esos documentos secretos".

"Se puede de repente renegociar porque aún falta pagarse muchísimo más, se puede reducir la cantidad de aviones", ha propuesto el presidente peruano, en una entrevista para el canal Panamericana Televisión.

Balcázar también ha puesto en cuestión la idoneidad de asumir este dispendio cuando el país tiene por delante "una serie de prioridades de pobreza". El Estado peruano efectuó un primer pago de 462 millones de dólares (unos 395 millones de euros) por esta veintena de F16 que habrían de llegar a Perú entre 2029 y 2030.

Asimismo, también ha hablado de la salida de Díaz y De Zela hace un par de semanas, a quienes despidió por las discrepancias surgidas en este asunto. "Cuando una persona que es mi ministro y se manda como se mandó, los dos se mandaron, tuve que cesarlos", ha dicho Balcázar, que les ha acusado de haberle difamado.

"Me comienzan a difamar (...) de que yo he mentido al país. Pocos les faltó para que digan que yo he hecho las normas secretas", ha reprochado.

Este desacuerdo provocó nuevas asperezas internas dentro de un gabinete, que ya ha tenido dos primeros ministros en apenas dos meses y cuya formación ya estuvo mercada por la decisión a última hora de Balcázar de poner al frente del mismo a Denisse Miralles, después de haber anunciado antes a Hernando de Soto.

La compra de una veintena de aeronaves F-16 al proveedor estadounidense Lockheed Martin ha generado una nueva crisis política en Perú, en un momento además en el que las instituciones han vuelto a quedar en entredicho ante la opinión pública por la incertidumbre de los resultados de la primera vuelta de las elecciones.