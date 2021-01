El presidente de Perú emplaza al diálogo ante las graves protestas por la nueva Ley Agraria

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Francisco Sagasti, y el Gobierno han emplazado al diálogo para tratar de resolver la crisis abierta por la aprobación de una nueva Ley Agraria, que ha desencadenado violentas protestas por parte de los trabajadores del sector, que se han saldado con al menos dos muertos.

En varios mensajes publicados en Twitter este jueves, Sagasti ha reconocido que la ley aprobada por el Congreso "no satisface a ninguna de las partes involucradas (trabajadores y empresarios)". Por ello, ha añadido, "convocaré al foro del Acuerdo Nacional para debatir el futuro del sector agropecuario y otras medidas".

El Acuerdo Nacional es un organismo autónomo que reúne a representantes del Gobierno central, los gobiernos regionales y municipales, así como a representantes de la sociedad civil con el objetivo de trazar las bases de políticas públicas.

Asimismo, el presidente ha anunciado que tiene previsto convocar "en los próximos días a la Mesa Directiva del Congreso, a los voceros de los partidos políticos y a los representantes de trabajadores, empresarios, de la sociedad civil e instituciones académicas, para informarles sobre las medidas que adoptaremos" desde el Gobierno.

El presidente reunió de urgencia este jueves al Consejo de Ministros, en una cita en la que también estuvo presente el gobernador de la región de La Libertad, Manuel Llempén. Dicha región fue escenario el miércoles de violentas protestas durante las que se produjeron enfrentamientos con la Policía que se saldaron con al menos dos muertos, uno de ellos un menor de edad, ambos por heridas de arma de fuego.

Respecto a esta cuestión, Sagasti ha lamentado los sucesos ocurridos en La Libertad. "Condenamos a quienes incitan a la violencia. Sancionaremos a los policías que desacataron la prohibición de usar armas de fuego", ha prometido.

DIÁLOGO CON LOS AGRICULTORES

Por su parte, en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, la jefa del Gobierno, Violeta Bermúdez, ha explicado que el gobernador regional de La Libertad "va a establecer un diálogo directo con los representantes de los agricultores y, en general, de las partes que se están manifestando en las movilizaciones sociales".

A su vez, ha precisado, el Gobierno enviará "una comisión conformada por tres ministros de Estado para instalar un primer espacio de diálogo y poder identificar una agenda compartida que trabajaremos con todos los actores que conocemos", según informa la emisora RPP.

Horas más tarde, y vía Twitter, la primera ministra ha anunciado que gracias al diálogo entablado por el gobernador y los representantes de los agricultores "se han desbloqueado las carreteras". Además, ha adelantado que este viernes llegará "una delegación de tres ministros para participar de la mesa de diálogo".

"Desde el Ejecutivo escucharemos a todos los actores y trazaremos una ruta que permita restablecer la tranquilidad. El diálogo y el respeto son fundamentales para avanzar", ha resaltado Bermúdez.

Mientras, el ministro del Interior, José Elice, ha anunciado "medidas muy radicales" para reformar la Policía Nacional tras las muertes registradas durante las protestas. Sus palabras han tenido lugar después de que se filtrara una fotografía de un efectivo empleando un arma de fuego para reprimir a los manifestantes.

"Yo no puedo decir que esa persona (el policía fotografiado) es responsable, no sé en qué circunstancias está apuntando un arma de fuego", ha señalado Elice, que ha aseverado, no obstante, que es "muy alarmante esta fotografía y lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma o transformación de la Policía Nacional del Perú porque esto simplemente no puede ocurrir".

Además, ha informado de que se ha relevado de su cargo tanto al jefe de la Tercera Macro Región Policial-La Libertad y algunos otros oficiales que han estado encabezando las operaciones de seguridad durante las protestas.