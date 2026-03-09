PERÚ.- Presidente de Perú justifica encuentros secretos con empresario chino como "error de forma"

Archivo - El presidente de Perú alega un "error de forma" en sus encuentros secretos con un empresario chino - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 22 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente interino de Perú, José Jerí, admitió el miércoles haber cometido un "error de forma" al participar en reuniones secretas con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante y una tienda, pero argumentó que dicho error no constituye un delito. Durante una sesión de tres horas en el Congreso, defendió que los cuadros y dulces recibidos eran meras "gentilezas" y no deben interpretarse como actos ilícitos.

Jerí explicó que su presencia en estas reuniones generó suspicacias e intranquilidad debido a su vestimenta, compuesta por capucha y gafas de sol, pero insistió en que su conducta no tenía intenciones irregulares, destacando que acudió a los encuentros acompañado de su escolta.

El mandatario añadió que se encontró con Zhihua en una tienda donde le obsequiaron cuadros y caramelos, artículos que intentó pagar sin éxito. Aclaró que estos obsequios, cuyo valor estimado oscila entre 100 y 250 soles, son comunes y comparables a los presentes que recibe durante sus visitas a diferentes regiones del país.

Jerí también se refirió a la naturaleza de las conversaciones mantenidas durante su visita al restaurante, indicando que se trató de diálogos circunstanciales sin relación alguna con negocios o licitaciones. Enfatizó que no hubo ningún intercambio ilegal ni favorecimiento en las discusiones.

Esta intervención se produjo luego de que una moción de censura fuera presentada en su contra, impulsada por la divulgación de imágenes en las que el presidente ingresa furtivamente al mencionado establecimiento de Zhihua, acciones fuera de su agenda oficial que han generado polémica y dudas sobre la legalidad de dichos encuentros.

Jerí rechazó la implicación de ilícitos en sus reuniones, que también contaron con la presencia de Ji Wu Xiaodong, quien enfrenta cargos por tráfico ilegal de madera, una conexión de la que el presidente aseguró desconocer totalmente.