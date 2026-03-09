Presidente de Perú niega renuncia tras encuentros secretos con empresario chino

Archivo - Perú.- El presidente de Perú descarta dimitir tras sus reuniones clandestinas con un empresario chino - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 21 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente de Perú, José Jerí, descartó cualquier posibilidad de renunciar a su cargo, a pesar de la controversia surgida por sus encuentros no registrados con un empresario chino, argumenta no tener nada que ocultar. "No he mentido al país, no hice nada ilícito", manifestó en su defensa. Según ley peruana, es obligatorio registrar este tipo de reuniones.

Jerí enfrenta críticas por su relación con Zhihua Yang, empresario chino implicado en contratos estatales, con quien se reunió tres veces. La primera en un establecimiento en Lima, sin saber que estaba clausurado, según explicó. Estos encuentros han motivado el pedido de su inmediata renuncia por parte de Alianza para el Progreso, uno de los principales grupos en el Congreso y hasta ahora aliado de Jerí, debido al "daño ocasionado" a la presidencia.

Defendiendo su posición, el presidente criticó a aquellos que intentan "distorsionar actos comunes" como su asistencia a un restaurante chino o compras en una tienda. "Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar", sostuvo, resaltando su disponibilidad para ser investigado por la Fiscalía y el Congreso.

En una tentativa de clarificación, Jerí reconoció su "error" al visitar una tienda de Yang, afirmando que su intención era simplemente comprar caramelos chinos. Este acto se suma a las visitas de Zhihua al Palacio de Gobierno, documentadas oficialmente en tres ocasiones.

El proceso de destitución de Jerí, que actualmente ejerce como presidente encargado tras el cese de Dina Boluarte y mantiene su rol de presidente del Congreso, parece más accesible en comparación con sus predecesores. Bastaría con una modificación en la mesa directiva del Legislativo para llevarlo a efecto. Este escenario complica más la situación política de Perú, sumida ya en una serie de controversias administrativas y de gobernabilidad.