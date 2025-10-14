PERÚ, 14 Oct (EUROPA PRESS)

José Jerí, el nuevo presidente de Perú, enfrenta grandes desafíos tras su asunción al cargo en medio de una honda crisis política y social. Desde que tomó la presidencia el 10 de octubre, después de la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, Jerí ha intentado conformar su gabinete, pero varios candidatos han declinado la oferta, entre ellos figuras notables como el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Zalazar, y el exministro de Economía, José Salardi.

Esta situación se complica aún más con la inminente gran movilización convocada para este miércoles, la cual es respaldada por diversos colectivos y sindicatos de la sociedad civil. Esta será la primera gran prueba para Jerí, quien todavía no cuenta con un gabinete y, por ende, enfrenta limitaciones formales para tomar decisiones.

Entre los mencionados para liderar el consejo de ministros están también Ricardo Márquez, quien fue vicepresidente durante el segundo mandato de Alberto Fujimori, y el exministro de Exteriores durante la administración de Alejandro Toledo. Sin embargo, el retraso en la presentación del gabinete se debe a las negociaciones con las fuerzas políticas que apoyan a Jerí.

El presidente ha manifestado que busca un gabinete dinámico, que no se limite a "estar sentado en el escritorio", sino que sea capaz de "atender situaciones y plantear nuevas ideas". "Por eso nos estamos tomando una pausa", afirmó Jerí ante autoridades locales, reiterando su enseñanza de ser paciente y prudente.

Jerí gobernará poco más de nueve meses hasta las elecciones de abril de 2026, tiempo durante el cual tendrá que abordar el descontento social y la crisis de inseguridad. A esto se suma una denuncia de violencia sexual que fue archivada por falta de pruebas y la circulación de mensajes machistas de hace más de una década, apenas unas horas después de ser nombrado presidente.

El contexto político en Perú continúa siendo extremadamente volátil, con Jerí enfrentando una difícil tarea por delante en sus intentos por estabilizar el país y responder a las demandas de la ciudadanía.