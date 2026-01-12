Presidente de Perú respalda captura de Maduro por EEUU y solicita 'un proceso democrático'

Archivo - El presidente de Perú defiende la captura de Maduro por parte de EEUU pero pide "un proceso democrático" - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 12 Jan (EUROPA PRESS)

En un reciente pronunciamiento, el presidente interino de Perú, José Jerí, manifestó su apoyo a la operación militar liderada por Estados Unidos que resultó en la captura y posterior detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores. En una entrevista concedida a CNN, Jerí sostuvo que, pese a reconocer que esta acción "rompe con derecho internacional" de forma "temporal", considera que era un paso necesario.

Jerí, enfatizando en la importancia de retomar un camino hacia la democracia en Venezuela, declaró su pleno apoyo a que sean los propios venezolanos quienes elijan a sus gobernantes en una eventual transición democrática. Esto se produce en un contexto donde la administración Trump ha mostrado reticencia a definir un calendario electoral inmediato en Venezuela, esquivando compromisos sobre la organización de elecciones a corto plazo.

La preocupación del líder peruano reside también en la necesidad de establecer mecanismos y plazos para asegurar un retorno a la normalidad democrática en el país caribeño. Jerí argumenta que la crisis político-social en Venezuela no solo es un problema nacional, sino que tiene repercusiones continentales, evidenciadas en el masivo éxodo migratorio que ha afectado a la región.

Respecto a la figura política que debería liderar el proceso de transición en Venezuela, Jerí mencionó que debería respetarse la autoridad electa en julio de 2024 o decidir mediante un mecanismo consensuado por los venezolanos, apoyando con firmeza a Edmundo González, el opositor señalado para dicho rol.

En contraste con otros líderes regionales como el presidente argentino Javier Milei, quien ha respaldado abiertamente la intervención estadounidense por razones económicas y estratégicas, Jerí subrayó la necesidad de avanzar en la agenda de restauración democrática, pese a coincidir en la evaluación positiva sobre el fin de la "dictadura" que, según sus palabras, "ha oprimido al pueblo venezolano".

Estas declaraciones se dan en un momento en que el expresidente estadounidense Donald Trump ha indicado que Estados Unidos mantendrá el control sobre Venezuela por un "largo" periodo, superando el año, con el fin de asegurar avances hacia la transición democrática, contando con la cooperación de autoridades interinas bajo la gestión de Delcy Rodríguez, que están cumpliendo con las demandas de Washington.