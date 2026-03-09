Presidente de Perú se reúne con embajador estadounidense tras proponer mantener a Jerí en su cargo

Archivo - El nuevo presidente de Perú se reúne con el embajador de EEUU tras proponer que Jerí se mantuviera en el cargo - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 20 Feb (EUROPA PRESS)

En el Palacio de Gobierno de Perú, el recién asumido presidente José María Balcázar sostuvo una importante reunión con el embajador estadounidense Bernie Navarro, marcando así el inicio de una serie de diálogos bilaterales. Este acontecimiento ocurre tras la crítica del diplomático hacia la destitución de José Jerí, precedente del actual mandatario. Según la Presidencia de la República, este encuentro "permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región", lo que fue compartido en redes sociales con varias fotografías.

Navarro, antes de la decisión del Congreso de cesar a Jerí, expresó su preferencia por la continuidad del mismo por considerar que "cambiar de presidentes seguido (...) no es normal", a la vez que hizo un llamado a la clase política del país para "bajar el tono y asegurar unas elecciones dignas". José María Balcázar toma el cargo en un período de alta inestabilidad política, siendo el octavo presidente de Perú en la última década. Jerí, por su parte, recomendó a Balcázar continuar fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, calificando al país norteamericano como "principal socio estratégico".

Balcázar, desde su asunción, ha iniciado reuniones en el Palacio de Gobierno con líderes de distintos partidos políticos. Entre los convocados está el jefe de su partido, Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien participó a través de videoconferencia. A diferencia, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó su negativa a aceptar la invitación de Balcázar, argumenta que para esos fines existen canales institucionales dentro del Congreso. Su participación dependerá de la decisión del Comité Ejecutivo de su partido, aunque su partido fue el único en oponerse a la destitución de Jerí días atrás.

Este periodo marca un momento crucial para la política peruana, donde las reuniones y declaraciones públicas evidencian los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en su relación con Estados Unidos y la gestión de su inestabilidad política interna.