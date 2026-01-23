El presidente de Perú sugiere que los presos están detrás de los vídeos que muestran sus reuniones secretas

José Jerí, presidente de Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José Jerí, ha sugerido que la difusión de los vídeos que revelan su encuentro clandestino con un empresario chino es una represalia de los presos que vienen sufriendo sus políticas de seguridad. "Tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales", ha afirmado.

Jerí ha sostenido que "hay un interés lógico" en quienes están dentro de los centros penitenciarios, así como en las "amistades" que tienen fuera. "No son enemigos del Estado, son enemigos del presidente por las acciones que ha tomado", ha valorado durante un acto para presentar las últimas cifras sobre criminalidad.

En ese sentido, el presidente peruano ha adelantado que continuarán este tipo de operativos dentro de las cárceles del país y quedará constancia de los "muchos más indicios" que hay detrás de estas teorías que sostiene, informa 'La República'.

Jerí ha asegurado que se siente "un objetivo" de quienes están padeciendo estas operaciones en las cárceles. "Ellos tienen amigos afuera", ha apuntado el presidente peruano, quien ha denunciado haber recibido amenazas.

El último escándalo de la política peruana versa sobre varios encuentros que Jerí mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang, quien había mantenido contratos con el Estado. Unas grabaciones le muestran yendo a un local clausurado propiedad de esta persona en Lima, portando gafas de sol y cubierto con una capucha.

Además de este encuentro, Jerí reconoció haberse reunido con él para comer en varias veces más. En una de estas comidas participó otro ciudadano chino procesado por tráfico ilegal de madera, Ji Wu Xiaodong, quien cumple arresto domiciliario. Asimismo, están bajo sospecha una serie de visitas que Zhihua realizó al Palacio de Gobierno entre el 26 de diciembre y el 6 de enero.

Por estos hechos, hasta seis propuestas de moción de censura se han presentado en el Congreso. Sin embargo, la dirección de la cámara ha descartado convocar un pleno extraordinario para debatir estas iniciativas. De igual forma, el principal socio parlamentario de Jerí, Fuerza Popular ha rechazado apoyarlas.