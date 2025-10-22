Presidente peruano declara estado de emergencia en Lima y Callao y toma ofensiva contra el crimen

Perú.- El presidente de Perú declara el estado de emergencia en Lima y Callao y "pasa a la ofensiva" contra el crimen - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

PERÚ, 22 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente peruano, José Jerí, anunció la imposición del estado de emergencia en Lima y su zona metropolitana, incluida la ciudad de Callao, por 30 días, marcando un punto de inflexión en la estrategia gubernamental contra el crimen. En un mensaje a la nación, Jerí expresó su determinación de modificar radicalmente el enfoque en la seguridad ciudadana. "Hoy comenzamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú", afirmó, señalando que el estado de emergencia, que iniciará a las 00 horas (hora local), es una medida aprobada por el Consejo de Ministros.

Jerí subrayó el cambio de táctica de su gobierno, pasando de una postura defensiva a una ofensiva en esta batalla. "Las guerras se ganan con acciones, no con palabras", expresó, proyectando confianza en que su plan permitirá restaurar la paz y la tranquilidad para millones de peruanos. Este anuncio ocurre apenas cinco días después de que el primer ministro, Ernesto Álvarez, presentara el plan de Lima sin mencionar a Callao, advirtiendo que la declaración de emergencia debe traducirse en resultados concretos y no en simples promesas.

La decisión sucede también en un contexto de tensiones políticas, manifestadas en el rechazo del Congreso a votar una moción de censura contra Jerí, solo seis días después de asumir el cargo, en medio de críticas por la represión policial que resultó en la muerte de un hombre de 32 años y 120 heridos. Con estos movimientos, el gobierno de Jerí parece estar tomando medidas decisivas para combatir la inseguridad y restaurar la estabilidad en el país.