El primer ministro de Perú acusa a parlamentarios de "golpistas" y "maniobrar" contra la presidenta Boluarte

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha acusado este viernes a un grupo "reducido" de parlamentarios de querer "quebrar al gobierno" con "maniobras desestabilizadoras", en alusión a las tres mociones de censura presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, y ha presentado un Pacto Nacional por la Gobernabilidad.

"Hoy, a pesar de maniobras desestabilizadoras, ninguna moción de vacancia contra la presidenta ha prosperado. Tenemos que hacer una reflexión profunda y decirle no a los golpistas y vacadores. Llamamos a las fuerzas políticas a unirse para conservar la democracia", ha declarado en una rueda de prensa.

El Presidente del Consejo de Ministros ha expresado su "profunda preocupación" por las últimas tres mociones de censura presentadas contra la presidenta Dina Boluarte y que han sido rechazadas este viernes por el Congreso. En este sentido, Adrianzén ha defendido que el Gobierno peruano ha sido "respetuoso" con la dinámica entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero ha calificado estas actuaciones como una "práctica parlamentaria que no es normal".

Las mociones de censura presentadas por Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y la bancada de los no agrupados contra la presidenta Boluarte, versaban sobre el supuesto intento de la mandataria de entorpecer la investigación contra su hermano, Nicanor Boluarte, por tráfico de influencias y organización criminal, en una trama por la que ha sido detenido junto al abogado, también de la mandataria, Mateo Castañeda.

Así las cosas, el primer ministro se ha dirigido a aquellos que quieren "la desestabilización, quebrar al Gobierno, el caos": "No lo van a lograr, no lo vamos a permitir". Además, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas que no "se han prestado" a lo que ha calificado de "ejercicio de hostilidad política" contra la presidenta Boluarte a que "se unan en el empeño de conservar la democracia en el país y decirle no a los golpistas".

"Tenemos que hacer nuevamente una reflexión profunda y una invocación especial a las fuerzas políticas que apoyan la democracia, la estabilidad, la gobernabilidad en el país y que son conscientes de que las primeras necesidades son la reactivación económica y la lucha para recuperar la seguridad ciudadana", ha señalado el primer ministro.

Adrianzén se ha felicitado por la actuación del Gobierno peruano y ha presentado un Pacto Nacional por la Gobernabilidad, que este viernes han firmado los 25 gobiernos regionales del país, reunidos los pasados 16 y 17 de mayo en el Cuarto Consejo Ejecutivo Regional.

"Todos los gobiernos regionales se han adherido a este pacto, todos y todos unánimemente han decidido pronunciarse a favor de la estabilidad, de la democracia y de la gobernabilidad en nuestro país", ha defendido.

Boluarte ya ha salido airosa este año de otros dos intentos de debatir su cese en el Congreso, el último relacionado con el 'caso Rolex', en relación a la causa pendiente que tiene ante la Fiscalía por una decena de relojes de lujo y otras joyas que no declaró, así como por una cuenta bancaria de origen desconocido.