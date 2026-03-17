La primera ministra de Perú dimite en la víspera de que el Gobierno se someta a la confianza del Congreso

El presidente de Perú, José Balcazar, durante su investidura - Zhu Yubo / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Perú, Denisse Miralles, ha presentado este martes su renuncia al cargo, apenas un día antes de la fecha prevista para que el gabinete interino acuda al Congreso para solicitar su voto de confianza mientras está siendo investigada junto a otros cuatro ministros debido a diversas irregularidades.

Miralles ha traslado en una carta al presidente, José Balcázar, su "renuncia irrevocable" al puesto, una decisión tomada "en atención a la solicitud" de la Presidencia peruana de este mismo martes.

La también exministra de Economía ha agradecido al mandatario peruano "la confianza depositada" en ella cuando fue nombrada para presidir el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero y ha asegurado en la misiva que continuará "poniendo (sus) capacidades y experiencia al servicio del Estado desde donde se requiera y sea más útil para Perú, con la misma dedicación y vocación de servicio que ha guiado (su) trayectoria profesional".

La Presidencia peruana ha manifestado en redes sociales su agradecimiento a Miralles por "los servicios prestados" al país "en un contexto importante", dado que Balcázar fue investido después de que una moción de censura se llevara por delante a su predecesor, José Jerí, en otro episodio de inestabilidad política e institucional en Perú. En el mismo mensaje, ha señalado que "le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos".

La dimisión de Miralles se produce después de que algunos de los grupos parlamentarios como Avanza País y Renovación Popular hayan avanzado que votarán en contra del Consejo de Ministros, según recoge el diario 'La República' y la emisora RPP.

Cabe recordar que, además de la ahora exprimera ministra, los titulares de Justicia, Vivienda, Interior y Educación están siendo investigados debido a diversas irregularidades, que van desde la falsificación y la colusión agravada al genocidio, según ha informado la prensa peruana. En el caso de Miralles, por presuntos delitos ambientales cuando estuvo al frente de una agencia de inversión.