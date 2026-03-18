PERÚ.- Primera ministra de Perú renuncia antes que el Gobierno enfrente votación de confianza en el Congreso

La primera ministra de Perú dimite en la víspera de que el Gobierno se someta a la confianza del Congreso - Zhu Yubo / Xinhua News / ContactoPhoto

PERÚ, 17 Mar (EUROPA PRESS)

Denisse Miralles, hasta ahora primera ministra de Perú, comunicó el martes su decisión de renunciar irrevocablemente a su cargo, apenas un día antes de lo programado para que el gabinete interino presentara su petición de confianza al Congreso. Esta dimisión ocurre en un contexto en el cual ella y otros cuatro ministros están bajo investigación por diversas irregularidades.

En una carta dirigida al presidente José Balcázar, Miralles manifestó su decisión tomada luego de que la Presidencia le solicitara su renuncia el mismo día. La extitular de Economía expresó su agradecimiento al presidente por haberla elegido como presidenta del Consejo de Ministros el 24 de febrero y enfatizó su compromiso de seguir contribuyendo con el Estado peruano en cualquier capacidad que se le requiera, siempre con la vocación de servicio que ha caracterizado su carrera profesional.

La Presidencia, por su parte, agradeció a Miralles a través de redes sociales por los servicios prestados en un momento clave para el país. Recordemos que Balcázar asumió la presidencia tras la destitución de su antecesor, José Jerí, en otro capítulo de la reciente inestabilidad política en Perú. Además, extendió sus mejores deseos para Miralles en sus próximos desafíos profesionales.

La dimisión de Miralles se da en un contexto en el cual importantes grupos parlamentarios, entre ellos Avanza País y Renovación Popular, anticiparon su oposición al voto de confianza al Consejo de Ministros, según se recogió en los medios locales 'La República' y la emisora RPP.

Es importante mencionar que, además de la ahora ex primera ministra, los ministros de Justicia, Vivienda, Interior y Educación son objeto de investigación por cargos que incluyen falsificación, colusión agravada y hasta genocidio. Miralles fue investigada por presuntos delitos ambientales durante su gestión al frente de una agencia de inversión.