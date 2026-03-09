Renovación Popular pide al Congreso peruano censurar al presidente Jerí

Archivo - Renovación Popular solicita al Congreso de Perú una moción de censura contra el presidente Jerí - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 13 Feb (EUROPA PRESS)

Renovación Popular busca censura contra el presidente José Jerí por tráfico de influencias

Este jueves, el partido Renovación Popular dio un paso adelante en sus esfuerzos por llevar a cabo una moción de censura contra el presidente de Perú, José Jerí, sumido en investigaciones por tráfico de influencias. La agrupación política logró reunir las 79 firmas necesarias para solicitar una sesión plenaria en el Congreso que aborde las acusaciones en contra del mandatario.

A través de las redes sociales, el partido confirmó la presentación de la solicitud, subrayando su exigencia de que Jerí "brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo". Los cuestionamientos se centran en supuestos actos de inconducta funcional que tuvieron lugar el 26 de diciembre de 2025 y el 6 de enero del presente año, relacionados con reuniones clandestinas entre Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

La moción señala además el "grave impacto y descrédito social" que las acciones del presidente podrían generar en la institución presidencial, instando a una urgente convocatoria de sesión extraordinaria en el Congreso. Esta solicitud, según se informó, ya fue presentada ante el Parlamento, aunque con un inconveniente en el número de firmas, que, según el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, ascienden a 81, de las cuales solo 29 fueron consideradas válidas inicialmente. Rospigliosi mencionó en X que se notificó a los promotores sobre la necesidad de corregir el error y aseguró que convocará al pleno una vez se subsane el problema.

Con un plazo de 15 días para organizar la sesión desde que se recibe la solicitud, la posible censura contra el presidente José Jerí podría ser debatida semanas antes de las elecciones presidenciales del país, programadas para el 12 de abril. Este movimiento de Renovación Popular marca un momento crítico en la política peruana, evidenciando las tensiones y los desafíos que enfrenta el actual gobierno.