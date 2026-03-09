Renuncia el principal asesor del presidente peruano por "constantes cuestionamientos mediáticos" interesados

Archivo - Dimite la mano derecha del presidente de Perú alegando "constantes cuestionamientos mediáticos" interesados - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

PERÚ, 12 Feb (EUROPA PRESS)

Stephany Vega, quien ocupaba un importante puesto en el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros de Perú, renunció a su cargo a menos de cuatro meses de haberlo asumido. Citando "la intensa exposición pública y los constantes cuestionamientos mediáticos" como razones principales, Vega describió su decisión como "voluntaria e irrevocable" mediante una carta dirigida a la prensa, donde también expresó cómo la situación afectó su imagen profesional, su estabilidad emocional y el bienestar de su familia.

La renuncia surge en un contexto de creciente presión política sobre el presidente José Jerí, quien enfrenta investigaciones por tráfico de influencias y por supuestamente haber contratado a cinco allegadas, aunque Vega no figura entre estas últimas. Sin embargo, un reportaje reciente del programa Panorama la puso bajo el microscopio, mostrando un incremento significativo en su sueldo entre 2021 y 2025, así como la adquisición de un automóvil de alta gama y un apartamento.

Además, su renuncia coincide con un momento político delicado para Jerí, quien se prepara para enfrentar su octava moción de censura desde que asumió la presidencia en octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte. El partido Alianza para el Progreso, junto con el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunciaron su intención de solicitar una sesión plenaria de urgencia para debatir la censura contra el presidente, tras haber reunido las firmas necesarias para ello.

Este escenario político pone de manifiesto la volátil atmósfera en la que se maneja la política peruana actual, marcada por acusaciones de corrupción, investigaciones a altos niveles de gobierno y una creciente inestabilidad. La renuncia de Vega, por tanto, refleja los desafíos y las tensiones que enfrentan aquellos en el círculo cercano del poder, así como la continua lucha por la transparencia y la integridad en el país.