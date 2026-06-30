Rodrigo Paz felicita a Fujimori tras ganar en Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una imagen de archivo - PRESIDENCIA DE BOLIVIA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha felicitado este lunes a la que será su par en Perú, Keiko Fujimori, tras haber ganado el balotaje de las elecciones presidenciales peruanas celebradas el pasado 21 de junio con un 50,135% de los votos, una vez completado el escrutinio.

"Felicito a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano", ha indicado Paz en un mensaje publicado en redes sociales en el que le ha deseado "el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino de Perú".

A renglón seguido, el mandatario del país andino ha trasladado su "respeto" a la "voluntad democrática del pueblo peruano", así como su "compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo" entre ambos países.

Por su parte, Fujimori ha puesto en valor el "saludo" de Paz al pueblo peruano, al tiempo que se ha mostrado "segura" de que Lima y La Paz podrán "trabajar juntos" para "fortalecer la cooperación" bilateral y "seguir consolidando la libertad, la democracia y el desarrollo de la región".

Ha sido este mismo lunes cuando la candidata de Fuerza Popular se ha impuesto al izquierdista Roberto Sánchez, que obtivo un 49,865% de los sufragios, según el último boletín oficial publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la conclusión del escrutinio.

Los datos oficiales sitúan la ventaja de Fujimori en 49.641 votos una vez procesadas todas las actas, incluidas las que fueron revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). En concreto, Fujimori ha logrado 9.223.369 votos, por los 9.173.755 de Sánchez.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha anunciado que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo ha apuntado que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio a mediodía en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el Gobierno del país durante el periodo constitucional 2026-2031.