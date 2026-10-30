Fujimori califica a El Salvador como un "faro de esperanza" en materia de seguridad

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúnen en la Casa Presidencial de San Salvador. - PRESIDENCIA DE PERÚ

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha calificado este viernes a El Salvador como un "faro de esperanza para Latinoamérica" durante su visita de Estado al país centroamericano, donde ha destacado la gestión de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en materia de seguridad y ha anunciado la intención del Gobierno peruano de evaluar y adaptar elementos del modelo salvadoreño a la realidad de su país.

Las declaraciones de la mandataria se han producido tras mantener una reunión bilateral de alrededor de media hora en la Casa Presidencial en San Salvador, en la que ambos líderes han firmado una declaración conjunta y diversos convenios de cooperación interinstitucional en seguridad, justicia, salud y educación, entre otros.

Fujimori, quien ha visitado el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha subrayado que El Salvador ha logrado devolver a sus ciudadanos "la paz, la seguridad y la libertad de caminar por las calles sin miedo", convirtiéndose en un referente frente al crimen organizado.

Acompañada por varios de sus ministros, la presidenta peruana ha avanzado que Perú contempla la construcción de penales de alta seguridad inspirados en la experiencia salvadoreña, la aplicación de programas de trabajo presidencial bajo el esquema de "cero ocio", la tramitación de medidas para declarar a las organizaciones criminales como "grupos terroristas" e integrar un comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. "Las experiencias exitosas hay que analizarlas, estudiarlas y adaptarlas. Todo aquello que funciona y es positivo lo podemos utilizar", ha afirmado Fujimori.

Por su parte, el presidente salvadoreño ha agradecido la visita de la delegación peruana y ha remarcado que las estrategias de su Ejecutivo se encuentran a disposición de los "países hermanos", si bien ha precisado que cada Estado debe adaptar las soluciones a sus propias leyes e idiosincrasia delictiva. Durante la comparecencia, Bukele ha repasado la transformación de El Salvador hasta convertirse "en el país más seguro de todo el continente y el hemisferio occidental".