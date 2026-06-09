Sánchez y Fujimori coinciden en señalar que el próximo presidente de Perú necesitará de consensos para gobernar

Archivo - Colegio electoral, en Lima. - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, han coincidido en señalar que gane quien gane las elecciones del pasado domingo ha de establecer consensos políticos para los próximos años, mientras continúa el recuento, con el 95% de las actas ya escrutadas, que sitúan al primero como mejor colocado para ser el nuevo presidente, con apenas 26.000 votos más que su rival.

Sánchez ha señalado que serán capaces de generar "el más amplio consenso" y "el más amplio respeto para que el único enemigo visible de todos los peruanos sea la corrupción y la pobreza", y ha tendido la mano a otras fuerzas políticas de distinta ideología "para consensuar a favor de todos los peruanos".

En esa línea ha coincidido la candidata de Fuerza Popular, quien ha explicado que todo aquel que pretenda ser una autoridad política en el país "y salga quien salga elegido" tendrá por delante la tarea de dialogar y crear consensos.

"Vuelvo también a hacer la misma reflexión de que el diálogo tiene que primar en los próximos cinco años y desde nuestro lado están los puentes extendidos para buscar una agenda de consenso", ha dicho Fujimori, que ha visto cómo en las últimas horas Sánchez se colocaba por delante en la carrera presidencial.

A pesar de ello, ha dicho sentirse "optimista" y "con mucha fe" de cara al recuento final. "Voy a seguir esperando con mucha prudencia los resultados (...) que es lo que corresponde, cada voto va a ser importante", ha afirmado, en declaraciones recogidas por Canal N.

Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú, se sitúa en cabeza con algo más del 50% de los votos, apenas 26.400 más que su rival de Fuerza Popular, que se queda por el momento con el 49,9% de los sufragios.