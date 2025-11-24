Sheinbaum alerta a Perú: ingresar a fuerza a Embajada de México violaría normas internacionales

Sheinbaum advierte a Perú de que entrar por la fuerza en la Embajada mexicana violaría el Derecho Internacional - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

PERÚ, 24 Nov (EUROPA PRESS)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lanzó una advertencia a las autoridades peruanas con respecto a la potencial violación del Derecho Internacional ante cualquier intento de acceso forzado a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. Chávez, quien se encuentra asilada en la sede diplomática, fue identificada como copartícipe en un presunto intento de golpe estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo a finales del 2022.

En una reciente conferencia de prensa, Sheinbaum enfatizó que el asilo de Chávez está amparado por las leyes internacionales de Derechos Humanos, subrayando la seriedad de cualquier infracción a estos principios. “El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de Derechos Humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las Relaciones Internacionales y sus leyes. Y la vulneración pues sería muy grave”, afirmó.

Recordó el incidente en Ecuador, aludiendo a las tensiones diplomáticas surgidas después de la detención del exvicepresidente Jorge Glas y el ingreso de fuerzas de seguridad a la embajada, lo que demuestra la importancia de adherirse a la ley internacional incluso ante las discrepancias.

Por su parte, el presidente de Perú, José Jerí, no descartó una intervención directa en la legación mexicana para capturar a Chávez, quien actualmente enfrenta una orden de captura y cinco meses de prisión preventiva emitidos por el Tribunal Supremo. Jerí argumenta retrasar la decisión de concederle asilo a Chávez, mencionando el derecho de Perú a expresar su "incomodidad" por el supuesto abuso del asilo político por parte de México.

La Fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel para Chávez, acusándola de coautoría en un delito de rebelión, junto con una inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos años y medio. Entretanto, Castillo se encuentra detenido desde el 7 de diciembre de 2022, tras su fallida tentativa de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, una acción que no encontró respaldo alguno y llevó al Parlamento a destituirlo mediante una moción de censura.