PERÚ.- Sheinbaum critica como "desproporcionada" la ruptura de relaciones de Perú tras asilo a Betssy Chávez

PERÚ, 4 Nov (EUROPA PRESS)

La crisis diplomática entre Perú y México tocó un nuevo nivel luego de que el gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, respondiendo así al asilo concedido por este último país a Betssy Chávez, ex primera ministra del depuesto presidente Pedro Castillo, quien se enfrenta a cargos por rebelión tras el autogolpe del año pasado. La decana de México, Claudia Sheinbaum, calificó esta medida peruana como "fuera de proporción", subrayando que se trata de una decisión puramente unilateral de Perú que no afecta las esferas consulares ni comerciales entre los dos países.

Frente a estas acciones, Sheinbaum hizo saber su posición en una reciente rueda de prensa, afirmando que México aún espera una notificación oficial sobre esta drástica medida, ya que hasta el momento sólo se han enterado por medio de las declaraciones difundidas en los medios. Esta reacción de Perú sigue a un comunicado en redes sociales donde criticaban la intromisión de México en sus asuntos internos, especialmente por las declaraciones mexicanas que calificaban de "injusta" y motivada políticamente la detención del exmandatario Castillo.

La Presidenta mexicana reafirmó su apoyo a Castillo y su familia, señalando que se les ha brindado asilo dado el entorno de persecución política que ellos afrontan. Por otro lado, Roberto Velasco, subsecretario de Asuntos Exteriores de México, aclaró que la decisión de México de otorgar asilo a Chávez está respaldada tanto por su legislación nacional como por convenios internacionales, afirmando el compromiso de su país con la protección de los perseguidos políticos.

Este nuevo episodio en las relaciones entre Perú y México subraya la tensión existente no solo por el caso de Castillo, sino también por el manejo de las políticas de asilo y la injerencia en asuntos políticos domésticos, lo que plantea un desafío para la diplomacia en la región.