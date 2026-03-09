Sheinbaum entrega al nuevo Gobierno peruano la tarea de normalizar relaciones diplomáticas

Sheinbaum deja en manos del nuevo Gobierno de Perú la normalización de las relaciones diplomáticas - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

PERÚ, 19 Feb (EUROPA PRESS)

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que aún considera prematuro determinar la viabilidad de una normalización de las relaciones con Perú, tras el distanciamiento diplomático originado por el asilo ofrecido por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez en su embajada en Lima. Sheinbaum destacó que la decisión de retomar el diálogo diplomático recae en el nuevo gobierno peruano, dado que fue éste el que decidió romper los lazos con México. "Vamos a esperar a ver, una vez que tomé posesión, si es factible restablecer las relaciones. Tiene que ser de ellos porque ellos son los que rompieron con México", señaló Sheinbaum en su reciente conferencia de prensa.

Este escenario se desplegó luego de que el gobierno de José Jerí, ahora destituido, cesara las relaciones diplomáticas con México en reacción al asilo concedido a Chávez, quien fue miembro del gabinete del también depuesto presidente Pedro Castillo. Castillo fue removido de su cargo y encarcelado tras un intento fallido de disolver el Congreso en 2022.

México, bajo la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador y continuando con Sheinbaum, ha sido crítico con la destitución de Castillo y otorgó asilo a su familia. Chávez, sentenciada a once años de prisión por su rol en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, se ha refugiado en la embajada mexicana en Lima desde noviembre de 2025, a la espera de un salvoconducto del gobierno peruano que le permita viajar a México.

Con José Balcázar asumiendo recientemente la presidencia de Perú por el partido Perú Libre, el mismo que llevó a Castillo al poder, el futuro de las relaciones entre ambos países permanece incierto en medio de una profunda crisis política e institucional, con elecciones a la vista en pocas semanas.