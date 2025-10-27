El Supremo de Perú avala solicitar a Bélgica la extradición del exjuez César Hinostroza, acusado de corrupción

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Perú ha avalado solicitar a Bélgica la extradición del exjuez César Hinostroza, que se desplazó hasta el país tras huir de España para evitar su traslado a territorio peruano, donde tiene causas abiertas por su presunta pertenencia a una red de tráfico de influencias.

Ahora, la corte ha dado el visto bueno a realizar la petición para lograr su extradición a Perú desde Bélgica, donde lleva huido desde 2024, seis años después de su traslado a España.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha declarado "procedente" la petición para que Hinostroza haga frente al proceso penal que sigue abierto en Perú, donde se le acusa de delitos como "cohecho activo en agravio del Estado" a raíz del caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

El tribunal, presidido por el juez César San Martín, ha determinado así que se cumple lo previsto en el artículo 518 del Código Procesal Penal peruano y los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de Bélgica para que "se declare procedente dicha solicitud de extraordinaria activa como la identificación del extraditable y el principio de doble incriminación".

Además, el delito es de "naturaleza común", no ha prescrito ni tiene "carácter político", según indica el documento judicial al que ha tenido acceso la emisora RPP.

El tribunal da cuenta en su resolución que el exjuez Hinostroza salió de Perú e ingreso a territorio ecuatoriano, desde dode se trasladó por vía terrestre a la ciudad de Guayaquil. Allí, cogió un avión rumbo a España, donde permaneció un tiempo, antes de viajar a Bélgica.