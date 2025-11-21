El Supremo de Perú ordena prisión preventiva y busca y captura contra la ex primera ministra Betssy Chávez

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Perú ha dictaminado cinco meses de prisión preventiva, así como una orden de busca y captura contra la ex primera ministra Betssy Chávez, la que fuera jefa de Gobierno durante el mandato del entonces presidente Pedro Castillo, acusada de complicidad en un intento de golpe de Estado.

La Fiscalía Anticorrupción de Perú ha anunciado la sentencia del Supremo contra Chávez "por el delito de rebelión y alternativamente conspiración, en agravio del Estado", según un mensaje del Ministerio Público peruano.

Chávez, cabe recordar, permanece bajo asilo en la Embajada de México en Lima. La Fiscalía había solicitado una pena de 25 años de prisión para ella, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante dos años y medio al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado por este caso.

Hasta esta sentencia la ex primera ministra estaba a la espera de que el Ejecutivo peruano decidiera sobre si concederle o no el salvoconducto que le permitiría salir del país, después de que su asilo en la Embajada llevara al país andino a romper relaciones diplomáticas con el Gobierno de Claudia Sheinbaum a principios de noviembre.

El expresidente Castillo se encuentra detenido después de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra.