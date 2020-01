Perú.- El Tribunal Constitucional de Perú respalda la disolución del Congreso ordenada por Vizcarra

Publicado 15/01/2020 19:13:44 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Perú ha respaldado la orden del presidente del país, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso para dar pie a unas nuevas elecciones, previstas para el 26 de enero, en el marco de la crisis política en la nación andina.

El alto tribunal se ha posicionado del lado de Vizcarra por cuatro votos a favor y tres en contra, lo que despeja el camino para la cita con las urnas de la próxima semana, según informa el diario peruano 'El Comercio'.

No obstante, el magistrado ponente, Carlos Ramos, ha subrayado que la disolución del Congreso solo procede en "supuestos extraordinarios", avanzando que el fallo, que se publicará en los próximos días, señalara expresamente los casos en los no está permitido. "No es un cheque en blanco ni para este Gobierno ni ningún otro", ha enfatizado.

Vizcarra ordenó disolver el Congreso el pasado 30 de septiembre en medio del pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo para que los diputados aprobaran la reforma política del Gobierno y el consecuente adelanto electoral.

En una controvertida maniobra, el Gobierno lanzó una cuestión de confianza con el ánimo de que fuera aprobada para forzar la cita con las urnas. Los diputados se negaron siquiera a debatirla, lo que Vizcarra interpretó como una "denegación fáctica" que le permitía disolver el Congreso.

El Congreso, por su parte, desoyó la disolución dictada por Vizcarra y declaró la "incapacidad moral" del presidente, designando a la entonces vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como mandataria interina, aunque finalmente dio marcha atrás cuando las Fuerzas Armadas y la Policía se alinearon con el Ejecutivo.

La reforma política fue una de las principales promesas de Vizcarra a su llegada al cargo, tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski poco antes de ser cesado por el Congreso por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Su objetivo es, precisamente, combatir la corrupción que ha salpicado a las instituciones peruanas en los últimos años.