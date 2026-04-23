La UE reclama "independencia e integridad" tras los cambios en el máximo órgano electoral de Perú

Banderas de la UE en su sede de Bruselas - Europa Press/Contacto/Marius Burgelman

BRUSELAS 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE) en Perú ha reclamado este jueves "independencia e integridad" por parte de las autoridades peruanas tras la dimisión de Piero Corvetto al frente del máximo órgano electoral del país, al tiempo que ha mostrado su apoyo a la apertura de "investigaciones exhaustivas e independientes" después de las irregularidades producidas en los comicios del pasado 12 de abril.

"Es importante que las medidas que se adopten tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral", ha defendido en un comunicado tras destacar la importancia de "respetar el marco jurídico electoral", así como de garantizar la independencia de este tipo de organismos ante "posibles presiones políticas o partidarias".

La Misión, que permanece en Perú desde el pasado 26 de febrero por invitación de Lima, ha defendido la necesidad de emprender "investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes" en relación con las irregularidades del pasado 12 de abril, que provocaron que 63.300 electores no pudieran ejercer su derecho de sufragio, extendiendo por un día más la votación.

Este suceso se ha saldado esta semana con la dimisión de Corvetto, mientras que la Fiscalía ha pedido su detención preventiva al considerar que incurrió en "colusión ilegal, delitos electorales y omisión de funciones" en el proceso electoral.

El organismo, que ha desplegado más de 150 observadores por todo el país para la jornada electoral, ha hecho también un llamamiento a la "moderación en el discurso politico evitando el lenguaje agresivo y violento" mientras continúa la campaña antes de la segunda vuelta de las presidenciales, prevista para el 7 de junio.

El candidato de Juntos por el Perú a la Presidencia, Roberto Sánchez, se perfila como la alternativa que pasará a la segunda ronda junto con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tras haber alcanzado poco más del 12% de los votos con el 94,5% de las actas contabilizadas, lo que lo sitúa unos 19.000 votos por delante del aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a la espera de que se puedan incorporar las demás actas, ya procesadas.