Fujimori aborda con su par venezolana la expulsión de venezolanos indocumentados de Perú

Archivo - Keiko Fujimori - Mariana Bazo / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha trasladado este jueves a su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, su interés en dar inicio a las expulsiones del territorio peruano de ciudadanos venezolanos en situación irregular.

"Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados", ha señalado en sus redes sociales

La mandataria, que se ha mostrado agradecida con la "disposición" de Caracas para colaborar en este objetivo, ha indicado que las deportaciones se darán "por vía aérea, de manera ordenada y segura" en línea con los protocolos en los que están trabajando los ministerios de Exteriores de los dos países.

Por su parte, Rodríguez ha confirmado su acuerdo en "fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro de nuestros connacionales a Venezuela, a través del Plan Vuelta a la Patria" durante una conversación telefónica que ha calificado de "cordial".

"Sostuve una cordial llamada con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, a quien deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano", ha declarado.

Los gobiernos de Venezuela y Perú anunciaron a finales del julio que restablecerán las relaciones bilaterales tras la ruptura que protagonizaron dos años atrás, cuando Lima no reconoció la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, cuestionadas por la oposición, liderada por Edmundo González.

De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Perú es el segundo país que acoge a más personas que han huido de Venezuela, con más de 1,66 millones de refugiados venezolanos hasta mayo del pasado año.