Venezuela rechaza que haya influido para la victoria de Castillo en Perú

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha rechazado este domingo las insinuaciones del expresidente colombiano Andrés Pastrana que ha apuntado al "andamiaje criminal financiado por Maduro" como responsable del triunfo del candidato Pedro Castillo en las elecciones peruanas.

"Andrés Pastrana: 'Lo que pasa en Perú es consecuencia del andamiaje criminal financiado por Maduro'", ha publicado Pastrana en su cuenta en Twitter.

En respuesta, Arreaza, ha ironizado con la salud mental del exmandatario colombiano. "Me inquieta la salud mental de ese sujeto. Consulté a una experta. Me dice: 'frente a la ira, la región más analítica del cerebro se apaga, sólo queda activa la amígdala cerebral (instintiva). Así los individuos no son capaces de razonar y sólo responden a sus propios intereses'", ha publicado también en Twitter.

"Sigue la Doctora analizando a Andrés Pastrana: 'Tiene un juicio reducido por su hipertimia displacentera (su ira). Esto le produce una visión sesgada VISIÓN EN TÚNEL, lo que le impide ver el panorama completo'. Ya estoy más claro. Ojalá el señor acuda a un buen psiquiatra pronto", ha añadido.

Castillo se ha impuesto por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el pasado 6 de junio tras obtener más votos que su rival conservadora, Keiko Fujimori.