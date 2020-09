Perú.- Vizcarra acusa de "conspiración" con el Ejército al presidente del Congreso de Perú

El presidente cree que hay una "traición" de alguien de su entorno cercano tras la difución de las grabaciones

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha acusado de conspirar con las Fuerzas Armadas al presidente del Congreso, Manuel Merino, quien se puso en conctacto con altos mandos militares tras ponerse en marcha el proceso de moción de censura abierto contra el mandatario.

"Es conspiración, confío que las fuerzas democráticas no lo van a permitir (...). Repudio que haya personas que quieran el caos y la inestabilidad por atender a meros intereses personales en medio de una de las peores crisis sanitarias de la historia", ha afirmado Vizcarra en un mensaje a la nación.

Asimismo, Vizcarra ha pedido investigar la grabación publicada el jueves que lo involucra en un caso de corrupción y que propició el pasado viernes la aprobación de un proceso de destitución cuya moción de censura se votará el próximo viernes.

Vizcarra ha asegurado que la verdad "saldrá a la luz" y que los hechos se aclararán, por lo que ha reiterado que no renunciará al cargo. "No se pueden manchar las honras de las personas y quedar impune. Sigo aquí como ustedes me ven, como ustedes me conocen, con la frente en alto", ha asegurado.

Además, el mandatario ha pedido disculpas a los peruanos por la crisis política desatada porque ha provocado que se deje de lado la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. Además, ha atribuido el escándalo a una "traición" de su entorno.

"Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas porque una persona del despacho presidencial, en quien confiaba, no desde ahora sino desde años atrás, ha generado estos dichos que alimentan además el chisme y el morbo", ha afirmado.

En concreto ha señalado a su secretaria personal, Karem Roca, quien aparece junto a la exsecretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, en la grabación.