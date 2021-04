Perú.- Vizcarra presenta una acción de amparo para frenar el proceso que busca su inhabilitación por 10 años

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente peruano Martín Vizcarra ha presentado este lunes una acción de amparo ante el Poder Judicial para intentar frenar la valoración en el Congreso de Perú de su posible inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años tras verse involucrado en el 'Vacunagate'.

Vizcarra, que se vacunó contra la COVID-19 en secreto en el marco de este escándalo, se enfrenta esta semana a su posible inhabilitación política ya que la Comisión Permanente del Congreso abordará el informe que recomienda esta decisión por un plazo de diez años.

Frente a ello, el exmandatario ha dicho que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha respetado el proceso al aprobar el informe porque, como ha detallado, no escuchó su defensa y no se atendieron sus pedidos para reprogramar las citas que le hicieron, según ha informado el medio peruano RPP Noticias.

El expresidente ha remitido, además, una carta a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, solicitando la devolución de dicho informe a la subcomisión. Por su parte, su abogado, Fernando Ugaz, incide en que el documento que plantea la inhabilitación viola el principio de la legalidad y el derecho a la comunicación previa, entre otras cuestiones.

"La inhabilitación exprés planteada por el Congreso vulnera el debido proceso, por eso hoy he presentado una acción de amparo ante un Juzgado Constitucional", ha indicado Vizcarra en su perfil de Twitter, en el que ha añadido que "la democracia y el Estado de Derecho no pueden permitir estos atropellos".

Asimismo, ha confiando en que "se atenderá nuestro pedido, el Congreso no está por encima de las leyes ni la Constitución. Los derechos de los ciudadanos deben respetarse".

Este jueves, 8 de abril, la Comisión Permanente del Congreso verá el informe que plantea la inhabilitación por el escándalo de corrupción de la vacuna contra el coronavirus, en la que Vizcarra se vacunó él y gestionó presuntamente la inoculación de su esposa y su hermano, lo que supondría una supuesta infracción a la Constitución Política de Perú.

El informe pide también la inhabilitación de la exministra de Salud Pilaz Mazzetti por ocho años y la de la exministra de Exteriores Elizabeth Astete por un año.

Tras la revisión de la Comisión Permanente la propuesta de inhabilitación pasará a debate en el pleno del Congreso. Si se aprueba, el expresidente no podrá asumir el cargo de congresista de ser elegido como tal en las elecciones del 11 de abril.