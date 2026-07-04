Petro acusa al nuevo Gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la retransmisión en vivo del empalme

Archivo - El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado este sábado al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de haber utilizado grandes sumas de dinero para difundir falsedades en su campaña electoral en el extranjero, en respuesta a las recientes declaraciones de Restrepo, quien había criticado la falta de "seriedad" del equipo de Petro en el cambio de gobierno.

"No necesitamos hacer shows para decir la verdad, en cambio tuvieron que hacer miles de shows con decenas de millones de dólares en el exterior para decir mentiras", ha señalado Petro en una publicación en sus redes sociales.

Estas declaraciones se producen después de que Restrepo, junto a los medios de comunicación, acusara a la Administración saliente de no actuar con la "seriedad" requerida durante el proceso de transición gubernamental, el cual Petro había solicitado que se retransmitiera en vivo.

"No queremos hacer de estas reuniones un show mediático. Es posible transmitirlas, siempre y cuando no conviertan esto en un show, porque los colombianos requieren seriedad, y aquí está llegando un gobierno serio", ha criticado este viernes el nuevo vicepresidente de Colombia.

Por su parte, Petro ha reivindicado su labor al frente del Ejecutivo y ha argumentado que la transición entre gobiernos "también es parte del pueblo".

"El pueblo que votó por el señor Abelardo (de la Espriella, presidente electo de Colombia) y el que votó por el progresismo tiene el derecho de saber qué alcanzó a hacer este Gobierno y que harán en el suyo", ha remarcado.

Durante el proceso de empalme, que concluirá el próximo 7 de agosto con la toma de posesión del mandatario electo, De la Espriella ha definido los cuatro objetivos que guiarán la transición de su Ejecutivo. Entre estas prioridades se encuentran la lucha contra la corrupción, el "rediseño del Estado al servicio de los colombianos" y la "reconstrucción" de las "narrativas de la patria".

A su vez, el ultraderechista ha sostenido este jueves una llamada telefónica con su par en Israel, Isaac Herzog, para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas en mayo de 2024 por el Gobierno de Petro tras la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Petro acusa al gobierno de De la Espriella de utilizar grandes sumas de dinero para difundir falsedades en el extranjero y defiende que el empalme sea retransmitido