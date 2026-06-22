Petro denuncia falta de transparencia y cambios en las actas de escrutino: "Esto es un delito contra el voto"

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado este lunes su postura de no reconocer los resultados de las elecciones del domingo y ha denunciado la falta de transparencia durante el recuento, así como la modificación de "muchas" de las actas de escrutinio de los jurados de la votación, los llamados formulario E-14.

Petro ha explicado en un extenso mensaje en redes sociales que hay evidencias de que se trastocaron fraudulentamente estos formularios y que antes de la primera vuelta de las elecciones pidió a las autoridades una "auditoría técnica del software" y ya para la segunda que se recuperara la huella digital de estos documentos para asegurar que no se modifican.

Unas demandas que no solo no fueron atendidas por el registrador Hernán Penagos y el procurador general, Gregorio Eljach, ha afirmado, sino que fueron respondidas con acusaciones hacia él de "loco y antidemocrático". "Cómo si la transparencia electoral fuera cosa de violentos que quieren incendiar el país", ha dicho.

"Lo que incendia es la falta de transparencia electoral (...) Esto es ya un asunto penal, un delito contra el voto", ha advertido Petro, que sustenta sus acusaciones con un vídeo en el que se daría cuenta de estos cambios "premeditados" y realizados "desde las oficinas de los hermanos Bautista", en alusión a la firma Thomas Greg & Sons que se encarga de gestionar la organización de las elecciones.

"Creyeron que somos brutos y olvidaron que con nosotros está la ciudadanía del siglo XXI y no la del siglo XIX, en la que aún está la Registraduría haciendo trampas para amigos políticos por dinero, pero que no pensó que esa práctica iba a llegar a la pérdida total de la soberanía nacional", ha incidido.

Petro ha defendido que se realice una revisión digital de 122.000 formularios E-14 y ha recordado que una sentencia emitida en 2018 por el Consejo de Estado ya advirtió de "el software de los hermanos Bautista (...) es vulnerable a acciones internas y externas contra el voto".

"Creyeron que se trataba la soberanía nacional de un juego de izquierdosos y esa es la base de una nación", ha dicho Petro, acusando al registrador Penagos de haber causado "una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia y un daño que la historia no borrará".

En ese sentido, Petro ha defendido la necesidad de un "acuerdo nacional" que incluya una reforma profunda del sistema electoral colombiano y garantizar así "la transparencia y la soberanía" en futuras elecciones. "Lo demás es traicionar la idea inicial por la que se fundó la república", ha dicho.

El procurador general, por su parte, ha asegurado en declaraciones a la prensa que "en ninguno" de los comicios del "último calendario electoral en Colombia "se ha probado, se ha demostrado, ha ocurrido con fuerza de prueba judicial, ningún fraude, ninguna manifestación de adulteración, ningún hecho que desdiga o manche la pulcritud y la pureza del proceso" electoral.

Así, Gregorio Eljach ha retado a "quien alega" posibles irregularidades en las elecciones presidenciales a "probarlo en las instancias correspondientes y seguramente sus pruebas deberán ser atendidas por los jueces del escrutinio o por los jueces del contencioso".

De acuerdo con los resultados preliminares, el candidato de la oposición Abelardo de la Espriella se ha impuesto en la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia con el 49,6% de los votos, apenas 250.000 votos más que el aspirante heredero de Petro, Iván Cepeda, quien ha valorado como "no oficial" este preconteo y ha anunciado que se impugnarán al menos 33.000 mesas electorales.