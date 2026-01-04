Petro instala el Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para coordinar la situación en la frontera con Venezuela

Instalado el Puesto Unificado de Mando (PMU), en Cúcuta, Colombia - PRESIDENCUA DE COLOMBIA

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, su capital.

"A esta hora, en Cúcuta, Norte de Santander, el Gobierno Nacional instala Puesto de Mando Unificado (PMU) con el propósito de coordinar la situación humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela", ha anunciado Presidencia en una escueta publicación en su perfil en la red social X.

Previamente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, había confirmado que se activaría el PMU para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, "con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran".

El ministro también avanzó, dada la situación interna de seguridad, la declaración de alerta para "todas las capacidades de la Fuerza Pública" con la intención de "anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del Ejército de Liberación Nacional o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

Todo ello, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una advertencia dirigida hacia su homólogo colombiano, al que ha emplazado a "cuidarse el trasero" tras la incursión militar en la que ha sido capturado Maduro y después de que el pasado mes de diciembre advirtiera ya de que Petro será "el siguiente" tras Maduro.

Petro "tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína". "La están enviando a Estados Unidos, así que sí. Tiene que cuidarse el trasero", ha afirmado Trump al ser preguntado en rueda de prensa sobre Petro, quien ha asegurado que "no (está) preocupado para nada" en respuesta a una publicación de un periodista en el que destacaba la detención del líder del "cártel de los soles", la supuesta organización corrupta e implicada en el narcotráfico que estaría dirigiendo Maduro.