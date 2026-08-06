Petro retira de la mesa de diálogo a portavoces de 'Calarcá' al no constatar su voluntad de apoyar la paz en Colombia

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MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha revocado este miércoles el reconocimiento de negociadores en la mesa de diálogo de paz que se adelanta con el Gobierno a ocho integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', alegando no constatar una voluntad de continuar apoyando el proceso de paz o presumir que hay personas que "se encuentras fallecidas".

Concretamente, han sido revocadas las designaciones como miembros representantes de Jonathan Jair Narváez Quintero, Alexander Farfán Suarez, Jaime Muñoz Dorado, Ramiro Pinzón Novoa, Ciro Alfonso Romero Ospina y Guido Mauricio Ortiz Murillo. De ellos, la resolución apunta que "actualmente no se constata una voluntad de continuar apoyando el proceso de paz, por lo que se hace necesario revocar sus designaciones".

En el caso de Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón, la revocatoria deviene de que "pese a que participaron en actividades de la Mesa de Diálogos de Paz", en estos momentos "se presume que estas personas se encuentran fallecidas".

Esta resolución firmada por el inquilino saliente de la Casa de Nariño supone que, al revocarse los referidos reconocimientos, serán reactivadas las órdenes de captura que permanecían suspendidas en medio del proceso de paz en curso.

Por ello, la misma resuelve "comunicar" la resolución "por intermedio de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a la autoridad correspondiente para el levantamiento de la suspensión de las órdenes" que correspondan, agrega el texto.

La revocación de designaciones llega en la misma semana en la que la Fiscalía de Colombia ha imputado al líder disidente de las FARC Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', delitos de homicidio, desaparición y desplazamiento forzados, reclutamiento de menores, entre otros hechos que habrían tenido lugar entre 2022 y 2026.

Cabe recordar que 'Calarcá' lidera el bloque Jorge Briceño, una de las tres estructuras que conforman el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), cuyo liderazgo también se le atribuye y el cual constituye una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado a su vez por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.