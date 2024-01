Pierluisi cree que la idea republicana de que Puerto Rico es demócrata frena la aspiración de ser el estado 51 de EEUU

El gobernador de Puerto Rico cree que el "imparable" cambio étnico que vive EEUU puede ayudar a estas aspiraciones de convertirse en el estado 51

Considera que las constructoras españolas, líderes en ese sector, tienen mucho que ofrecer a la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán 'María'



MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cree que la "gran oposición" que existe entre las filas del Partido Republicano con respecto a la estatidad de la isla radica en la "lamentable" idea equivocada de que son por completo demócratas, y que esa es "la mayor objeción que tienen" para negarles ser el estado número 51.

"Es lamentable que en las filas republicanas haya gran oposición a la estatidad para Puerto Rico porque nos perciben como un estado demócrata (...) Hay mucha desinformación. Quien piense que todos los congresistas serían demócratas no conoce Puerto Rico", ha dicho Pierluisi en una entrevista con Europa Press, a su paso estos días por Madrid para asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Pierluisi ha reprochado a los republicanos que esta idea de que la isla sería por completo un estado demócrata "es la mayor objeción que tienen algunos" para negarse a lo que él considera una "lucha" por ser considerados "iguales" ante el resto de estadounidenses. "Somos ciudadanos americanos", ha recalcado.

"Es una lucha que no se va a resolver de un día para otro. Es una lucha que no tiene fecha de expiración. Terminará cuando logremos nuestro objetivo. Que por cierto, resumiéndolo, no es otro que el que nos traten igual", ha defendido.

En ese sentido, ha denunciado que para el puertorriqueño existe una gran diferencia en materia de derechos con respecto al lugar en el que resida, puesto que de hacerlo en Estados Unidos contaría con todos los del resto de ciudadanos estadounidenses, como votar al presidente, pero no así si decide vivir en la isla.

CAMBIO ÉTNICO "IMPARABLE" EN EEUU

Pierluisi considera que el "imparable" cambio étnico que desde hace años viene cambiando la demografía estadounidense ayudará a estas aspiraciones. "No hay quien lo pare. Pueden cerrar la frontera", pero "va a ocurrir porque ya la minoría más grande en Estados Unidos son los hispanos (...) está comprobado, para 2050 las minorías serán mayoría", ha dicho.

"El que quisiera que Estados Unidos sea totalmente homogéneo, pues no le va a agradar esta idea, pero el que tiene una actitud más abierta, el que piensa que Estados Unidos debe ser más inclusivo debe abrazar el concepto del estado de Puerto Rico. (...) Estados Unidos es muy diverso", ha destacado.

Con todo, Pierluisi apunta que el proyecto de plebiscito vinculante en el que están trabajando para enviar a Washington tendrá que hacer frente a cómo quede conformado el Congreso de Estados Unidos en las próximas elecciones, donde se eligen 33 senadores y el total de la Cámara de Representantes.

APOYO A BIDEN

Pierluisi se ha referido a él mismo como demócrata y ha expresado para las próximas elecciones su apoyo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cuya victoria se muestra convencido, independientemente de quien sea su rival entre los republicanos, en plenas primarias actualmente.

"Biden ya le ganó. Esa pela ya se dio. Así que la probabilidad es que repita", ha dicho con respecto a un más que probable duelo electoral entre Biden y Donald Trump en noviembre de este año.

El gobernador puertorriqueño ha querido destacar el "trato extraordinario" que han recibido de la Administración Biden para la reconstrucción de isla tras el paso del huracán 'María' en 2017, del cual todavía se están recuperando, así como para otras cuestiones, como la transformación energética o el acceso a créditos.

"Yo espero que sea Biden y no voy a especular en cuanto a la otra opción", ha zanjado el gobernador, quien ha denunciado que el pueblo puertorriqueño se siento "muy molesto" por cómo la administración Trump trató la crisis del huracán 'María'.

"Había mucha molestia, había mucha incomodidad. Se le impusieron a Puerto Rico unos requisitos que no tenían los estados. Cuando llega la administración de Biden, yo solicité que se removieran esas trabas burocráticas y ha fluido mucho más la ayuda", ha dicho.

IVERSIÓN ESPAÑOLA

Pierluisi ha destacado cómo Puerto Rico ha sabido sobreponerse a grandes crisis como la de la pandemia, después de que se le percibiera como destino seguro. "Estados Unidos cierra sus fronteras y cientos de miles de turistas de Estados Unidos nos descubrieron" ha recordado. O el paso de 'María', que si bien fue "traumático", a la larga sirvió para mejorar las infraestructuras, ha dicho.

En ese sentido, considera que las empresas españolas tienen un importante papel que desempeñar en esa reconstrucción de la isla --"son líderes en ese área y en el área energética", ha dicho-- así como en otros aspectos, como el turismo, que en la isla apenas supone el 10 por ciento de la economía, frente al 45 por ciento que representa la industria manufacturera.

"El turismo es un sector de nuestra economía que es prioritario", ha dicho para explicar su presencia en Fitur. Pierluisi ha señalado que el objetivo es promover un tipo de turismo más sostenible y respetuoso con el entorno. "Estamos viniendo a Europa porque entendemos que es bueno diversificar nuestro turismo", ha añadido.