El Plan Infocam eleva a nivel 2 el incendio de Almorox (Toledo)

Archivo - Imagen aérea del incendio en Almorox (Toledo). - BRIF LA IGLESUELA - Archivo

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infocam ha elevado a nivel 2 el incendio de Almorox (Toledo), según ha informado el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha en sus redes sociales.

En la zona, se encuentran trabajando en las labores de extinción cinco medios aéreos, 40 medios terrestres y 189 efectivos.

Por el cambio del viento, el incendio de la Sierra Oeste de Madrid ha entrado a la provincia de Toledo por la zona de Almorox.